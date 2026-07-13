Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

"Что мне надо было, то и взял": в Подмосковье "шопоголик-мигрант переоделся в кабинке

"Что мне надо было, то и взял": в Подмосковье "шопоголик-мигрант переоделся в кабинке

Русский Колоколъ 29-летний "ценный специалист" зашел в примерочную гипермаркета, переоделся в новые вещи, старую обувь спрятал под стеллаж и направился к выходу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Николай Сатин
Ипатовский метод применять надо! ....... какой такой ипатовский метод?????..... Ипать , ипать, надо!!!!
Ответить
4 н.
Юрий Николаев
По методу Персов надо делать. Какой рукой воровал? Правой. Отрубить к херам правую руку по саму майку! Такое лекарство моментально подействует!
Ответить
4 н.
Юрий Белов
Проще : в товарные эшелоны их грузить и вывозить на хрен за шлагбаум !
Ответить
4 н.