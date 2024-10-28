Духовное управление - зачем Британии российские мусульмане?

Мы уже неоднократно писали про череду скандалов с участием высланных из России сотрудников посольства Великобритании, которые контактировали с российскими оппозиционерами, поддерживали работу антиправительственных медиа и занимались прямой координацией протестов, а также пытались влиять на миграционную политику в РФ.