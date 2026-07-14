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Культурология.рф

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История и археология: Как пламенный революционер Николай Бауман довел свою бывшую возлюбленную до суицида и почему Ленин его оправдал

История и археология: Как пламенный революционер Николай Бауман довел свою бывшую возлюбленную до суицида и почему Ленин его оправдал

Они оба были из Петербурга, оба состояли в одной из первых, созданных Лениным, марксистских организаций, оба примерно в одно и то же время были арестованы и отправлены в ссылку на вольное поселение, в небольшой уездный городок Орлов Вятской губернии.

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