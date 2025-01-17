Юрист Хаминский рассказал о самых популярных способах мошенничества

В 2024 году В 2024 году телефонное мошенничество, рассылка писем с фишинговыми ссылками, манипуляции на бирже и обман в сфере торговли и услуг стали наиболее распространёнными способами мошенничества среди граждан России, сообщил РИА Новости юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.