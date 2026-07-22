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Марсель Мюллер: «Восстановление идет хорошо, я становлюсь сильнее с каждой неделей»

Регбист « Локомотива » Марсель Мюллер рассказал о восстановлении после травмы. Мюллер оформил попыточный покер в одном из матчей чемпионата России в начале сезона, но затем травмировал колено.

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