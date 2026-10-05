Врач Шилова: контроль внутриглазного давления необходим для выявления глаукомы

Главная задача контроля внутриглазного давления заключается в раннем выявлении риска глаукомы. Об этом в беседе с RT рассказала профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
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