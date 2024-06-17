Ради помощи Порт-Артуру. Необыкновенная одиссея штурмана Евгения Гернета

Лев КЛЕМЕНТЬЕВ История запомнила его главным образом как учёного-гляциолога. Евгений Сергеевич Гернет (1882–1943) многим занимался в жизни и был одним из тех, кто стоял у истоков советского военно-морского флота.
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