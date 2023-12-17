Здоровое старение мозга: что делать, чтобы предотвратить ухудшение памяти в пожилом возрасте

Оказывается, мозг можно тренировать как мышцу.Учёные нашли способ, как сохранить память в старости. Они провели исследование, которое показало, что здоровому старению мозга способствует физическая и социальная активность.
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