20+ доказательств, что за простым объявлением в интернете может стоять улетная история

Сайты объявлений — отличное решение для тех, кто хочет купить вещь в хорошем состоянии по более низкой цене, нежели в магазине, либо избавиться от ненужного товара, который только занимает место в квартире.
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