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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский митрополит Марк рассказал о доверии к Богу

Рязанский митрополит Марк рассказал о доверии к Богу

Митрополит Марк отметил, что многие люди сталкиваются с вопросом о предопределенности каких-то событий в своей жизни: "Когда человек молод, ему кажется, что ему море по колено, что нет задач, которые он не мог бы решить.

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