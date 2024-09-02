Geely раскрыла внешность и салон электрокара по цене Emgrand

Китайская марка поделилась официальными снимками сити-кара Xingyuan суббренда Geometry. Основным конкурентом модели станет BYD Dolphin за 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов), то есть базовый электромобиль будет стоить сравнимо с топовым седаном Geely Emgrand.