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Несекретные материалы

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Bloomberg: США пока опасаются бомбить Йемен

Bloomberg: США пока опасаются бомбить Йемен

Вашингтон пока так и не определился, стоит ли ему наносить удары по Йемену, пишет Bloomberg. Пока речь идет только о том, чтобы убрать угрозу для торгового судоходства в регионе, сообщили изданию источники во властных коридорах, которые попросили остаться неназванными.

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Комментарии
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Р
Роман
Правильно опасаются...В случае удара по хуситам в первую очередь под удар попадут военные базы наглосаксов и их посольства...Мало им позорного бегства от талибана ???
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9 час.
Борис Виленский
Воевать с хуситами, что стрелять из пушек по воробьям.
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5 час.

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