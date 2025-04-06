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Заноза

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Чего добивается Трамп, развязывая мировую торговую войну

Чего добивается Трамп, развязывая мировую торговую войну

Автор: Александр Неукропный Сказать, что объявленный накануне лично президентом США ввод торговых пошлин различных степеней жесткости против едва ли не всех государств мира (включая крошечные островки с населением из одних пингвинов) стал темой мировых новостей № 1 на долгое время, значило бы не сказать ничего.

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Комментарии
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Eduard
У США долгов море,почему они должны всех охранять ,спонсировать?Сами себя пусть охраняют!
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10 час.
Maxim
Ещё в 80х ходили в джинсах и кроссовках made in USA, где они..
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10 час.
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