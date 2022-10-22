В дальневосточном авиационном соединении состоялась тренировка подразделений противодействия терроризму.

По замыслу тренировки, условный противник пытался произвести прорыв через КПП с целью захвата вооружения, военной и специальной техники и объектов военной инфраструктуры воинской части.
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