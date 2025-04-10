Суд постановил снести барнаульскую шашлычную, которая продавала алкоголь на 9 Мая

За каждый месяц неисполнения постановления владельцы заплатят 60 тысяч рублей Арбитражный суд Алтайского края постановил снести барнаульскую шашлычную "Мудрый лис", расположенную по адресу улица Малахова, 18а.
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