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Курские новости

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Бойцы ПВО России сбили над Курской областью вражеский БПЛА

Бойцы ПВО России сбили над Курской областью вражеский БПЛА

Продолжаются попытки ВСУ совершить теракты на территории курского региона. Около 12:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

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