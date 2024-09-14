Бойцы ПВО России сбили над Курской областью вражеский БПЛА

Продолжаются попытки ВСУ совершить теракты на территории курского региона. Около 12:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.