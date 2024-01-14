Юрист Напольских рассказала, как мошенники отнимают квартиры «в рамках спецоперации»

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Мошенники часто притворяются сотрудниками банков или правоохранительных органов, чтобы заставить человека подписать документы в рамках «какой-либо проверки или спецоперации».
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