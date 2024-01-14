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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Юрист Напольских рассказала, как мошенники отнимают квартиры «в рамках спецоперации»

Юрист Напольских рассказала, как мошенники отнимают квартиры «в рамках спецоперации»

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Мошенники часто притворяются сотрудниками банков или правоохранительных органов, чтобы заставить человека подписать документы в рамках «какой-либо проверки или спецоперации».

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