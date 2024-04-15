Сколько денег ежемесячно тратили жители Алтая в 2023 году. Исследование

Эксперты подсчитали среднедушевые среднемесячные потребительские траты в регионах страны Алтайский край занял 59-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай – 45-е место, сообщает РИА Новости.
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