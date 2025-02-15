Большой поход: что показывают в Стамбуле не всем туристам

Волшебный город на Босфоре манил к себе россиян со времен легендарного князя Олега. Правда, сегодня приезжающие в Стамбул соотечественники оставляют здесь не щиты, а содержимое кошельков — но, надо признать, с куда более практичными итогами визита.
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