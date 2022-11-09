Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Власти Узбекистана призывают Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова (Financial Times)

Власти Узбекистана призывает Евросоюз снять санкции с бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх