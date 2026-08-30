Раскрыты последние минуты затонувшего у Северного Кипра парома. Люди кричали

"Кто смог — тот выбрался". Выжившие пассажиры затонувшего судна рассказывают шокирующие подробности: капитан игнорировал крики людей.
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