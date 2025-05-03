Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

Чтобы загнать в угол Россию, США и Украина красиво облапошили друг друга

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Америка и Украина нашли друг в друге родственные души: и те и другие измеряют свою крутость исключительно на основе виртуальных перемог на страницах СМИ и в соцсетях.

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Комментарии
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владимир рябченко
Картёжники играют, а расплатятся граждане...
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8 час.
Надежда Петракова
Разве можно вести доверять и вести переговоры с жульё м???? Два брата акробата🤮(((А Трамп вроде обезьяны, которая хитрила -вся жопа наружу😂😂😂😂👎
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7 час.
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