В Иране дадут военный ответ на возможное усиление США блокады страны

Тегеран будет применять военные средства в качестве ответа на возможное усиление американцами морской блокады Ирана, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава иранской переговорной группы по конфликту с США.
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