Путин анонсировал первую отгрузку нефти на «Восток Ойл»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании во Владивостоке, объявил о скором вводе в строй магистрального нефтепровода и начале отгрузки первой нефти на проекте «Восток Ойл».
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