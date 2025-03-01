✨Уважаемые жители и гости нашего города! Приглашаем Вас 2️⃣ марта на праздничные масленичные гуляния: 🥞с 10:30 (парк по ул.
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✨Уважаемые жители и гости нашего города! Приглашаем Вас 2️⃣ марта на праздничные масленичные гуляния: 🥞с 10:30 (парк по ул.