Представлена ванночка для ног Xiaomi — она массирует ноги, греет воду и стерилизует с эффективностью до 99,9%

Mijia Foot Bath получила глубокую чашу, массажные диски, нагреватель на 950 Вт и систему обеззараживания воды с заявленной эффективностью 99,9% Xiaomi представила новую ванночку для ног Mijia, которая сочетает функции прогрева, массажа и стерилизации.