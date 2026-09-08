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Представлена ванночка для ног Xiaomi — она массирует ноги, греет воду и стерилизует с эффективностью до 99,9%

Представлена ванночка для ног Xiaomi — она массирует ноги, греет воду и стерилизует с эффективностью до 99,9%

Mijia Foot Bath получила глубокую чашу, массажные диски, нагреватель на 950 Вт и систему обеззараживания воды с заявленной эффективностью 99,9% Xiaomi представила новую ванночку для ног Mijia, которая сочетает функции прогрева, массажа и стерилизации.

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