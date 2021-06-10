В Республике Алтай автоинспекторы проводят в детских лагерях и пришкольных площадках занятия по закреплению навыков безопасного поведения на улицах и дорогах

В рамках многочисленных мероприятий, которые проводятся на пришкольных площадках и детских лагерях, для несовершеннолетних проводятся тематические викторины, конкурсы и мастер-классы, по закреплению навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в летний период.