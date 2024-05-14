Пензенцам объяснили, кто несет ответственность за сохранение памятника «Старик Хопер»

В течение нескольких лет пензенцы высказывают обеспокоенность состоянием памятника «Старик Хопер». Недавно в официальной группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение на эту тему.
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