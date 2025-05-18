Дело генерала Попова: всё изменила особая бумага - даже чиновники против приговора. Они не согласились с решением суда и подали апелляцию, в которой вновь требуют перестать считать администрацию области "потерпевшей стороной".
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