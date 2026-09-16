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Журнал «Профиль»

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ЕМИАС внедрят в Петербурге: что изменится для врачей и пациентов

ЕМИАС внедрят в Петербурге: что изменится для врачей и пациентов

До конца 2026 года московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) планируют запустить во всех 70 стационарах Санкт-Петербурга.

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