ЕМИАС внедрят в Петербурге: что изменится для врачей и пациентов

До конца 2026 года московскую Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) планируют запустить во всех 70 стационарах Санкт-Петербурга.
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Врачей нет, так хоть займемся учетом. И будем втирать "очки".