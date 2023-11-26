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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Аризоны» Ингрэм сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска «Вегаса»

«Койотис» обыграли «Вегас» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  26-летний канадец отразил все 33 броска и был признан первой звездой встречи.

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