QR-код станет одной из мер безопасности военного парада в Париже 14 июля

Традиционный военный парад на Елисейских Полях, посвященный празднованию 14 июля, пройдет при усиленных мерах безопасности, заявили в префектуре полиции Парижа, 10 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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