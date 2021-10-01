Силовики работают. В Сбере начались чистки

Сергей ЕБизнес и финансыСиловики работают. В Сбере начались чистки За последние двое суток арестовано сразу трое топ-менеджеров Сбера. Подобного на нашей памяти не происходило давно.Вернуться к статье5822НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕАЕвгений АлексеенкоПри Грефе Сбербанк стал оплотом системного либерализма. Наряду со Счетной палатой, которую возглавляет Алексей Кудрин. Кадровый состав, включая топ-менеджмент пронизан прозападной идеологией. О чем вообще здесь можно говорить, если 44,37% акций Сбера принадлежат иностранцам. Там в первую очередь надо взять Грефа за одно место,от него все беды,но он же из Ленинграда,понимаете?Маринанет, а при чем тут Ленинград? Вы мысль свою оформите хоть в какую-то удобоваримую и доказательную форму, пожалуйста!Виктор ГемановНевольно оказался провидцем: вот с этих высших руководителей и надо было начинать - не контролировали, а покрывали! И вообще стоит подумать: не слишком ли большой процент иностранцев, которые с удовольствием принимают прибыль -наши денежки?ИИскандерДумать надо было тогда, когда "валили совок" и мечтали об эффективном менеджере и рыночной экономике. Это капитализм, деточки.СЦСергей ЦыбинВсе гораздо проще. Почувствовав безнаказанность, Греф и иже с ним потеряли осторожность и стали воровать без меры, а к тому же от жадности перестали делиться с кем положено!..Валентин ЩербаковРуководство Сбера давно работает на Запад против РОССИИ и постоянно подрывает её экономику, выводя капиталы за рубеж и обворовывая вкладчиков. А начинать надо с руководителя, который окружил себя западными топ-менеджерами, установив им баснословные привилегии и оклады.Геннадий БережновОднако этого не видело ни Правительство, ни силовики.Миша КицисИли наоборот. Очень даже виделиМаринавидеть - МАЛО, надо ДОКАЗАТЬ!АЮ МедведьДавно пора взяться за СБЕР. Осталось только Грефа по статье предательство. Через Сбер. в пиндосию столько бабла уходит, ведь 50% акций Сбера пиндосы имеют. В Китае за такое сразу к стенке поставили.mark nikitinМиша КицисНе к стенке, а на площади. Чтобы всем видно былоОНОлег НикитинВ Сбере, как и у других госкомпаний(Газпром, Роснефть и т.д) 50% акций принадлежит государству. Только раньше государство от него вообще ничего не получало, а сейчас им дали по шапке и они стали платить дивиденды. Никто не мешает купить акции этих компаний и тоже получать часть прибыли(как сделали иностранцы). Но почему-то наши граждане больше любят вкладывать во всякие майкрософты и интелы.Юрий plungerВ Сбере наглые работники! Мне случайно не дошел перевод на 11243 рубля! Покупатель отправил на другого человека---не вернули деньги!ОНОлег НикитинСовсем случайно, покупатель отправил на другого человека, а должны были прийти Вам. А пришли тому, кому и отправили- какие наглые работники!Юрий plungerМы объяснили что нужно отменить перевод и отправить кому положено! Но ответ НОЛЬ......Хотя отправитель написал и отправил ЗАЯВЛЕНИЕ! Вы не ошибаетесь? Вообщем деньги не вернули и они остались в СБЕРеОНОлег НикитинЧтобы деньги вернулись, заявление должен писать получатель. Деньги не в сбере, а у того, кому их отправилиЮрий plungerденьги получателя заблокировали.......и не отправителю и не получателю и не мне.......аферисты в СБЕРе работаютНиколай НегановНе думаю, что замы Грефа тайно работали за спиной своего начальника. В Сбере без его (Грефа) согласия и разрешения даже чихнуть никто не может. Так что пострадали только зиц-председатели, а Греф еще будет возмущаться как они что они воспользовались его доверием и так жестоко обманули.mark nikitinНочной кошмарЛукавишь. ст. 79. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.... И где здесь ущемление прав России?хохлошумерГреф-Враг!ННиколай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ГгалинаОн не просто враг. Он, пользуясь нашими деньгами, обогащается сам и грабит нашу страну. А вор должен сидеть в тюрьме.mark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США.Миша КицисС добрым утром. Горбачёв уже 30 лет как не у власти. Вы о чём?mark nikitinС Добрым...! Но если Вас 30 лет назад заперли в чулане и до сегодняшнего дня никто этот чулан не открыл, то Вы ещё в чулане. А замок за это время открыть никто не смог.. ----------------------------Так замок на вашем чулане это тоже,что Главы Конституции РФ 1, 2 и 9, которые без 80% проголосовавшего народа России за отмену этих глав, или полного изменения конституции, открыть невозможно.Ночной кошмарст.79 конституции РФ... "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации..." И где здесь подчинение США?ВБВадим БеловВидимо, после выборов зашевелились "тараканы и пауки" финансов.ВСВадим СкоробогатовС грефа начинать надо чистку...С грефа...Игорь ТихоновПосмотрим, каков будет результат.. Пока мне кажется, что просто пауки в банке начинают кушать друг-друга.ГгалинаГреф видимо совсем зажрался. Перестал делиться с тем с кем надо.алексейДавно пора убрать грефаВалерий БарановМожет стоило бы при таком раскладе с головы начать?mark nikitinВсе Банки под управлением США, по крайне мере в России. значит на верх ещё не добраться. Нет достаточной поддержки народа.mark nikitinГгалинаПричем здесь народ. Его не спрашивают, а если бы спросили, то ЕР не получило бы большинство, а Греф не возглавлял СБЕР.mark nikitinНиколай Юдинможет не стоит за весь народАнатолий ЗахаровЕсли знают, то почему допускают?ММарленНЕУЖЕЛИ ЛЁД ТРОНУЛСЯ трудно поверить но если это так поздравляю ВСЕХ с отличным началом!!!mark nikitinкормчийНе с тех начали в " Сбере " - первым Грефа надо взять за цугундер.Миша КицисСбер гниёт с головы. Точнее сказать с главы.ИванГниём...Mila КСиловикам России Бог в помощь !БорисИнтересно а ублюдка фашисткого ГРЕФА тоже по чистят???Ed RedЭто действительно очень интересно. Король не голый, но вор!Vladimir LioubimcevНет. Не почистят. Греф у них СВОЙ, в отличие от нас всех...bngor68 АгеевА ты чьих будешь?Ночной кошмарВова - госдеповский агент.bngor68 АгеевК тому же - не самый умныйVladimir LioubimcevТам с САМОГО ВЕРХА нужно начинать чистить!! А то в конец уже оборзели!!БОБорис ОсиповГалина ЕмельяноваСбербанк сделали акционерным обществом, в котором Уставом предусмотрено выводить финансы (доходы в виде дивидендов) за границу, причем совершенно на законных основаниях.Геннадий БережновА Греф не потопляемый как и Кудрин с Чубайсом. Это знаменосцы либерализма в России. И кому тут задать вопрос, то же вопрос?Ночной кошмарСколь верёвочке ни виться, рыбка сядет на крючок. Лиха беда начало. Всё-таки подцепили Грефа под жабры. Молодцы силовики!bngor68 АгеевНе торопись ликовать, а то спугнёшьКомментировать
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