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  • bngor68 Агеев
    Не торопись ликовать, а то спугнёшьСиловики работают...
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    К тому же - не самый умныйСиловики работают...
  • Ваша Светлость
    Прямо с языка сняли... Надо же "пятую колонну Путин приземлил":))), а Чюйбик, что уже с кайлом на рудниках, и Греф за...В ответ на санкци...

Силовики работают. В Сбере начались чистки

Силовики работают. В Сбере начались чистки

За последние двое суток арестовано сразу трое топ-менеджеров Сбера. Подобного на нашей памяти не происходило давно.

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Евгений Алексеенко
При Грефе Сбербанк стал оплотом системного либерализма. Наряду со Счетной палатой, которую возглавляет Алексей Кудрин. Кадровый состав, включая топ-менеджмент пронизан прозападной идеологией. О чем вообще здесь можно говорить, если 44,37% акций Сбера принадлежат иностранцам. Там в первую очередь надо взять Грефа за одно место,от него все беды,но он же из Ленинграда,понимаете?
Марина
нет, а при чем тут Ленинград? Вы мысль свою оформите хоть в какую-то удобоваримую и доказательную форму, пожалуйста!
Виктор Геманов
Невольно оказался провидцем: вот с этих высших руководителей и надо было начинать - не контролировали, а покрывали! И вообще стоит подумать: не слишком ли большой процент иностранцев, которые с удовольствием принимают прибыль -наши денежки?
Искандер
Думать надо было тогда, когда "валили совок" и мечтали об эффективном менеджере и рыночной экономике. Это капитализм, деточки.
Сергей Цыбин
Все гораздо проще. Почувствовав безнаказанность, Греф и иже с ним потеряли осторожность и стали воровать без меры, а к тому же от жадности перестали делиться с кем положено!..
Валентин Щербаков
Руководство Сбера давно работает на Запад против РОССИИ и постоянно подрывает её экономику, выводя капиталы за рубеж и обворовывая вкладчиков. А начинать надо с руководителя, который окружил себя западными топ-менеджерами, установив им баснословные привилегии и оклады.
Геннадий Бережнов
Однако этого не видело ни Правительство, ни силовики.
Миша Кицис
Или наоборот. Очень даже видели
Марина
видеть - МАЛО, надо ДОКАЗАТЬ!
АЮ Медведь
Давно пора взяться за СБЕР. Осталось только Грефа по статье предательство. Через Сбер. в пиндосию столько бабла уходит, ведь 50% акций Сбера пиндосы имеют. В Китае за такое сразу к стенке поставили.
mark nikitin
Миша Кицис
Не к стенке, а на площади. Чтобы всем видно было
Олег Никитин
В Сбере, как и у других госкомпаний(Газпром, Роснефть и т.д) 50% акций принадлежит государству. Только раньше государство от него вообще ничего не получало, а сейчас им дали по шапке и они стали платить дивиденды. Никто не мешает купить акции этих компаний и тоже получать часть прибыли(как сделали иностранцы). Но почему-то наши граждане больше любят вкладывать во всякие майкрософты и интелы.
Юрий plunger
В Сбере наглые работники! Мне случайно не дошел перевод на 11243 рубля! Покупатель отправил на другого человека---не вернули деньги!
Олег Никитин
Совсем случайно, покупатель отправил на другого человека, а должны были прийти Вам. А пришли тому, кому и отправили- какие наглые работники!
Юрий plunger
Мы объяснили что нужно отменить перевод и отправить кому положено! Но ответ НОЛЬ......Хотя отправитель написал и отправил ЗАЯВЛЕНИЕ! Вы не ошибаетесь? Вообщем деньги не вернули и они остались в СБЕРе
Олег Никитин
Чтобы деньги вернулись, заявление должен писать получатель. Деньги не в сбере, а у того, кому их отправили
Юрий plunger
деньги получателя заблокировали.......и не отправителю и не получателю и не мне.......аферисты в СБЕРе работают
Николай Неганов
Не думаю, что замы Грефа тайно работали за спиной своего начальника. В Сбере без его (Грефа) согласия и разрешения даже чихнуть никто не может. Так что пострадали только зиц-председатели, а Греф еще будет возмущаться как они что они воспользовались его доверием и так жестоко обманули.
mark nikitin
Ночной кошмар
Лукавишь. ст. 79. Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.... И где здесь ущемление прав России?
хохлошумер
Греф-Враг!
Николай
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
галина
Он не просто враг. Он, пользуясь нашими деньгами, обогащается сам и грабит нашу страну. А вор должен сидеть в тюрьме.
mark nikitin
В 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США.
Миша Кицис
С добрым утром. Горбачёв уже 30 лет как не у власти. Вы о чём?
mark nikitin
С Добрым...! Но если Вас 30 лет назад заперли в чулане и до сегодняшнего дня никто этот чулан не открыл, то Вы ещё в чулане. А замок за это время открыть никто не смог.. ----------------------------Так замок на вашем чулане это тоже,что Главы Конституции РФ 1, 2 и 9, которые без 80% проголосовавшего народа России за отмену этих глав, или полного изменения конституции, открыть невозможно.
Ночной кошмар
ст.79 конституции РФ... "Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации..." И где здесь подчинение США?
Вадим Белов
Видимо, после выборов зашевелились "тараканы и пауки" финансов.
Вадим Скоробогатов
С грефа начинать надо чистку...С грефа...
Игорь Тихонов
Посмотрим, каков будет результат.. Пока мне кажется, что просто пауки в банке начинают кушать друг-друга.
галина
Греф видимо совсем зажрался. Перестал делиться с тем с кем надо.
алексей
Давно пора убрать грефа
Валерий Баранов
Может стоило бы при таком раскладе с головы начать?
mark nikitin
Все Банки под управлением США, по крайне мере в России. значит на верх ещё не добраться. Нет достаточной поддержки народа.
mark nikitin
галина
Причем здесь народ. Его не спрашивают, а если бы спросили, то ЕР не получило бы большинство, а Греф не возглавлял СБЕР.
mark nikitin
Николай Юдин
может не стоит за весь народ
Анатолий Захаров
Если знают, то почему допускают?
Марлен
НЕУЖЕЛИ ЛЁД ТРОНУЛСЯ трудно поверить но если это так поздравляю ВСЕХ с отличным началом!!!
mark nikitin
кормчий
Не с тех начали в " Сбере " - первым Грефа надо взять за цугундер.
Миша Кицис
Сбер гниёт с головы. Точнее сказать с главы.
Иван
Гниём...
Mila К
Силовикам России Бог в помощь !
Борис
Интересно а ублюдка фашисткого ГРЕФА тоже по чистят???
Ed Red
Это действительно очень интересно. Король не голый, но вор!
Vladimir Lioubimcev
Нет. Не почистят. Греф у них СВОЙ, в отличие от нас всех...
bngor68 Агеев
А ты чьих будешь?
Ночной кошмар
Вова - госдеповский агент.
bngor68 Агеев
К тому же - не самый умный
Vladimir Lioubimcev
Там с САМОГО ВЕРХА нужно начинать чистить!! А то в конец уже оборзели!!
Борис Осипов
Галина Емельянова
Сбербанк сделали акционерным обществом, в котором Уставом предусмотрено выводить финансы (доходы в виде дивидендов) за границу, причем совершенно на законных основаниях.
Геннадий Бережнов
А Греф не потопляемый как и Кудрин с Чубайсом. Это знаменосцы либерализма в России. И кому тут задать вопрос, то же вопрос?
Ночной кошмар
Сколь верёвочке ни виться, рыбка сядет на крючок. Лиха беда начало. Всё-таки подцепили Грефа под жабры. Молодцы силовики!
bngor68 Агеев
Не торопись ликовать, а то спугнёшь

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