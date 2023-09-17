Сделай вместе со своими детьми

Вот уже и осень наступила, и наши дети пошли в школу. Они меньше времени стали бывать дома, воздействие школы, друзей и прочего их внешнего окружения возросло, а наше соответственно уменьшилось.
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