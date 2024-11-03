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Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНР для участия

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые прилетел в КНР для участия в аэрокосмической выставке Airshow China 2024 в Чжухае.

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