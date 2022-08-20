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Умер актер Сергей Григорьев, который озвучивал Филю в «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актер Сергей Григорьев, который озвучивал Филю в «Спокойной ночи, малыши!»

Актер и музыкант Сергей Григорьев, который на протяжении многих лет озвучивал собаку Филю в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», скончался 19 августа в израильском поселении Ткоа.

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