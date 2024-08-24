Правительство установило тарифную льготу на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ

Правительство России утвердило постановление о предоставлении тарифной льготы на ввоз отдельных видов оборудования для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ).
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