Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Ясно, кто для "новых людей" - они же вечно вчерашние- "свои".Никакого гражданс...
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    При попытке к бегству - на 0 умножать эту МРАЗЬ!!!! А мы все нянчимся со ЗЛОМ!!!!!!!!!!Осторожно! В Крым...

Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Политнавигатор За десять лет, прошедших с исторического дня воссоединения Крыма с Россией, расплодившиеся при Украине на полуострове экстремистские организации понесли сокрушительный ущерб: прекратил свое существование и практически полностью потерял влияние одиозный «меджлис», а также террористическая группировка «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», отметившаяся в сирийской войне на стороне запрещенного ИГИЛ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нашим силовикам: &quot;РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!!&quot;... И выявляйте эту нечисть!!  Раньше Крым был чистый от этой рухляди... Напустили... Теперь нужно поработать и подчистить. УДАЧИ ВАМ!! И - ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!
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13 час.
ВТ
Врам Тавризов
1. Почему не выдворяют уже засвеченных ? 2.  Их влияние на нашу молодежь и на нас минимально. А вот на свою молодёжь, живущую в Крыму и поблизости это уже опасно для всех: и чужих и своих 3. Почему меры принимаются от фактов, а не превентивные?  Например, Курбединов - просто после очередной поездки не пускать домой в РФ хотя бы за неправильные бумаги (паспорт, декларация и тп Финансы - по какому каналу к ним пришли 7 млн руб? Это не забугорные деньги, деньги, слишком мала сумма. Это более крупная рыба в РФ мечет для них денежную икру
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13 час.
Анатолий Анатольев
При попытке к бегству - на 0 умножать эту МРАЗЬ!!!! А мы все нянчимся со ЗЛОМ!!!!!!!!!!
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2 час.

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