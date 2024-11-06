Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

ВТ

Врам Тавризов

1. Почему не выдворяют уже засвеченных ? 2. Их влияние на нашу молодежь и на нас минимально. А вот на свою молодёжь, живущую в Крыму и поблизости это уже опасно для всех: и чужих и своих 3. Почему меры принимаются от фактов, а не превентивные? Например, Курбединов - просто после очередной поездки не пускать домой в РФ хотя бы за неправильные бумаги (паспорт, декларация и тп Финансы - по какому каналу к ним пришли 7 млн руб? Это не забугорные деньги, деньги, слишком мала сумма. Это более крупная рыба в РФ мечет для них денежную икру