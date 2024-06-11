Генерала Попова могут отправить на СВО ради прекращения дела

Об этом сообщил адвокат подследственного. В беседе со СМИ адвокат экс-командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова Сергей Буйновский назвал одно из условий, которое может привести к прекращению уголовного дела в отношении военачальника.
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