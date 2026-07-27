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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 27 июля: новости о введении ограничений на продажу прокомментировал Текслер

Ситуация с бензином в Челябинске 27 июля: новости о введении ограничений на продажу прокомментировал Текслер

Заправка автомобилей в зависимости от номера в Челябинской области: правда или нет? Челябинская область не последует примеру российских регионов, где введены ограничения на заправку автомобилей в зависимости от номера машины.

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