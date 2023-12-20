Славянская докт...
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Славянская доктрина

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    Хм, так это что тогда получается? Если эта статья вступит в силу, то тогда всех послов и их команды из вражеских нам ...За «боязнь русски...
  • Misha Glusch
    интересная статьяЗа «боязнь русски...

За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Исторические напёрстки За «боязнь русских» теперь будут сажать ? Без предисловий, читаем новость .

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Комментарии
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Misha Glusch
интересная статья
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16 час.
Юрий Николаев
Хм, так это что тогда получается? Если эта статья вступит в силу, то тогда всех послов и их команды из вражеских нам стран надо сажать за русофобию? Они же все до одного русофобы махровые!
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15 час.
Юрий Ильинов
Во всех вражеских нам странах есть также и нормальные люди. Захотят - найдут. А не захотят - это уже не наша проблема.
Ответить
8 час.

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