В период закрытия канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором будут введены дополнительные рейсы «Валдаев»

В период закрытия канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, для проведения профилактических работ — со 2 по 15 октября — планируется ввести дополнительные пригородные электропоезда в оба направления, а также автобусные маршруты №235 «Бор, автостанция – Нижний Новгород, автовокзал ТПУ Канавинский» и №245 «Бор, 2‑й микрорайон — Нижний Новгород, автовокзал ТПУ «Канавинский».