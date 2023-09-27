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Нижегородская правда

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В период закрытия канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором будут введены дополнительные рейсы «Валдаев»

В период закрытия канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором будут введены дополнительные рейсы «Валдаев»

В период закрытия канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и Бор, для проведения профилактических работ — со 2 по 15 октября — планируется ввести дополнительные пригородные электропоезда в оба направления, а также автобусные маршруты №235 «Бор, автостанция – Нижний Новгород, автовокзал ТПУ Канавинский» и №245 «Бор, 2‑й микрорайон — Нижний Новгород, автовокзал ТПУ «Канавинский».

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