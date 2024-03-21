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Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

Европа совершенно уже забыла все свои «подвиги» 80-летней давности, и уж кто-кто, а вот ЕС и правда оказался готовым «повторить», правда на сей раз экономика и промышленность подкачали, а то мы уже могли бы «наслаждаться» очередных 22 июня.

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Комментарии
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Житель Империи
Не этим нынешним фашиствующим правителям иск предъявлять.
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20 час.
BV
Boris Voronin
Нацистов нужно УНИЧТОЖАТЬ вплоть до полного искоренения!!!
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19 час.
владимир рябченко
за &quot;художества&quot; нацистов предъявлять надо нацистам... удивился БЫ если бЫ мне предъяву принесли за &quot;художества&quot; меченого или алкаша... хотя мы все уже более 30 лет перестраиваем что-то... в СССР было более 300 млн. граждан
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17 час.

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