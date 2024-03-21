Россия предъявила Германии за "художества" нацистов

владимир рябченко

за "художества" нацистов предъявлять надо нацистам... удивился БЫ если бЫ мне предъяву принесли за "художества" меченого или алкаша... хотя мы все уже более 30 лет перестраиваем что-то... в СССР было более 300 млн. граждан