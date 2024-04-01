На аукционе продали множество предметов Мэрилин Монро и Хью Хефнера

В минувшие выходные на аукционе "Icons: Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe" было продано множество предметов коллекционирования Мэрилин Монро и Хью Хефнера , в том числе розовое платье Pucci, которое носила актриса, а также смокинг и тапочки, которые носил основатель Playboy.