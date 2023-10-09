Владислав Шапша отправился на форум "Биотехмед" в Сочи

9 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша отправился в Сочи на фармацевтический форум. В понедельник и вторник в Сочи проходит VIII ежегодный форум "Биотехмед" 2023 при поддержке Минпромторга, Минздрава России и администрации Краснодарского края.