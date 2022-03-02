В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков («Чемпионат»)

В следующем сезоне РПЛ, вероятно, будут играть 18 команд. Об этом сообщает «Чемпионат». «Этот вопрос обсуждался на последнем собрании российской Премьер-лиги.

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