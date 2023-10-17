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Посол Палестины в ООН обвинил Израиль в ударе по больнице в Газе

Посол Палестины в ООН обвинил Израиль в ударе по больнице в Газе

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Посол Палестины в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур обвинил Израиль в ракетном ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого погибли сотни людей, пишет Al Jazeera.

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