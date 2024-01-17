Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кто в доме хозяин?

Кто в доме хозяин?

В Белгороде задержаны члены банды, которая нападала на прохожих и выкладывала видео к себе в канал. Один из главарей — украинец.

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Комментарии
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Горыныч
Не в окопы, а восстанавливать разрушенное в Донбассе, до полного восстановления.
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10 час.
Александр Платов
Ух, сколько тут комментаторов-хероев! А дать отпор зарвавшимся джамшутам да хохлам  - некому. Где же ваше хвалёное единство ,граждане русские? Куда подевалось? Если подавляющее большинство прохожих руки упавшему на улице не способны подать (типо, это - твои проблемы!) - что говорить о каком-то коллективном отпоре кучке обнаглевших мигрантов, нагло пользующего этим вашим коллективным равнодушием? Или вы способны только на зеркало пенять, да негодовать в соцсетях, пеняя на хуснуллиных и титовых?  Вот и выходит на поверку, что как русские вы стали не способны на коллективный отпор даже банальному уличному хамсту, а пресловутый &quot;план Даллеса&quot; (который выдумка?) - в России осуществился в полной мере.
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10 час.
Вера Говоркова
План Даллеса  - не выдумка, к сожелению.
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8 час.

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