Кто в доме хозяин?

Александр Платов

Ух, сколько тут комментаторов-хероев! А дать отпор зарвавшимся джамшутам да хохлам - некому. Где же ваше хвалёное единство ,граждане русские? Куда подевалось? Если подавляющее большинство прохожих руки упавшему на улице не способны подать (типо, это - твои проблемы!) - что говорить о каком-то коллективном отпоре кучке обнаглевших мигрантов, нагло пользующего этим вашим коллективным равнодушием? Или вы способны только на зеркало пенять, да негодовать в соцсетях, пеняя на хуснуллиных и титовых? Вот и выходит на поверку, что как русские вы стали не способны на коллективный отпор даже банальному уличному хамсту, а пресловутый "план Даллеса" (который выдумка?) - в России осуществился в полной мере.