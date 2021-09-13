На праздничном концерте в честь Дня танкиста чествовали воинов-именинников

В программу вошли вокальные и поэтические произведения о России, Великой Отечественной войне, танковых войсках, народные и эстрадные песни, номера оригинального жанра.
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