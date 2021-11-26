Сертифицированный эксперт проекта "СахалинТех" раскрыл студентам нюансы звукорежиссуры

В региональном проекте "СахалинТех" активно участвует Сахалинский колледж искусств. Сертифицированный эксперт из Санкт-Петербурга обучает студентов 1-4 курсов направления "Звукооператорское мастерство" основам звукорежиссуры.
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